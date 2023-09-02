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Рада в ближайшее время может назначить новую главу Минкульта. Это Юлия Федив — источник

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 08:16
Рада в ближайшее время может назначить новую главу Минкульта. Это Юлия Федив — источник - Фото
Юлия Федив (Фото: Yuliia Fediv/Facebook)

В ближайшее время Верховная Рада может назначить Юлию Федив на пост министра культуры и информационной политики. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракциии Слуга народа.

По словам источника, Федив является основным кандидатом на должность министра культуры сегодня.
Он отметил, что голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании. 
Федив в 2018-2021 годах возглавляла "Украинский культурный фонд". С 1 июля 2021 года по 1 июня 2022 года была директором ОО "Общественное телевидение". 

Читайте мнение: За что на самом деле увольняют министра культуры Ткаченко

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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Минкультверховная радаСлуга народаЮлия Федивкультура
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