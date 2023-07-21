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"Удивился заявлению президента". Ткаченко подал заявление об отставке

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 00:29
Александр Ткаченко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке. Об этом он написал в Facebook.

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В вечернем видеообращении 20 июля (около часа назад) президент Владимир Зеленский предложил премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть замену Ткаченко.

(Ранее тот же день Ткаченко в интервью Радио Свобода заявил, что не собирается в отставку, хотя в конце июня он заявлял, что сам подписывал петицию за свою отставку.)

По словам министра, вечером он принес главе правительства заявление об отставке "из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны" и "лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу".

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Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".

СПРАВКА. 13 июля 2023-го Рада приняла закон о выделении почти 574 млн грн на завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии насчет целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество через волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны в, например, FPV-дронах-камикадзе, БПЛА для разведки, автомобилях и другом. Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также тризуб, который вместо герба СССР будет на щите монумента "Родина-мать". Это будет стоить 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, равноценно закупке ~1000 FPV-дронов для уничтожения оккупантов). Однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Пгт Ингулец".

"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ", – написал он.

Министр культуры подчеркнул, что это "принципиальная моя позиция против других".

Почитайте наше интервью с Ткаченко за 14 апреля 2023 года.

  • Из-за общественного резонанса на фоне наращивания производства дронов-убийв в РФ (что уже негативно отразилось на линии боевого столкновения) местные украинские власти начали публиковать тендеры на закупку дронов для ВСУ.

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Євген Пилипенко
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