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Министр Ткаченко заявил, что сам подписывал петицию за свою отставку

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 21:15
Министр Ткаченко заявил, что сам подписывал петицию за свою отставку - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подписывал одну из петиций за свое увольнение. Об этом он рассказал активистам после панельной дискуссии на фестивале Книжный Арсенал, сообщает Суспильне.

В ходе дискуссии активисты развернули плакаты с требованиями по отставке Ткаченко.

После мероприятия Ткаченко подошел к протестующим, требовавшим его отставки.

Они упомянули о петициях за увольнение действующего министра культуры с должности.

Ткаченко в ответ отметил, что сам подписывал одну из петиций.

Также он спросил, какие именно претензии активисты имеют к нему.

Среди претензий к деятельности Ткаченко протестующие привели проблему выезда артистов за границу. Этот процесс осложнился после интервью стендапера Андрея Щегеля, который выехал из страны с разрешения Минкульта и не вернулся.

По мнению протестующих, министерство ведет плохую коммуникацию по этому вопросу, а некоторым артистам отказывали в выезде "без объяснения причины".

Ткаченко признал, что коммуникация "не самая лучшая" и добавил, что артисты "все же выезжают".

По словам министра, отказывают в выезде тем артистам, которые не стоят на военном учете.

Ткаченко также ответил, что этот вопрос не урегулирован на законодательном уровне.

Суспильне пишет, что из этого разговора не было понятно, планирует ли министерство что-либо менять в этом вопросе.

  • Сегодня во время панельной дискуссии на Книжном Арсенале активисты с плакатами требовали отставки Ткаченко.

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Артём Джерипа
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Министерство культурыпротестпетицияалександр ткаченкодискуссиякнижный арсенал
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