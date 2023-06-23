RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міністр Ткаченко заявив, що сам підписував петицію за свою відставку

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 21:15
Міністр Ткаченко заявив, що сам підписував петицію за свою відставку - Фото
Олександр Ткаченко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підписував одну з петицій за своє звільнення. Про це він розповів активістам після панельної дискусії на фестивалі Книжковий Арсенал, повідомляє Суспільне.

Під час дискусії активісти розгорнули плакати з вимогами щодо відставки Ткаченка.

Після заходу Ткаченко підійшов до протестувальників, які вимагали його відставки. 

Вони згадали про петиції за звільнення чинного міністра культури з посади.

Ткаченко у відповідь зазначив, що сам підписував одну з петицій.

Також він запитав, які саме претензії активісти мають до нього.

Серед претензій до діяльності Ткаченка протестувальники навели проблему виїзду артистів за кордон. Цей процес ускладнився після інтерв'ю стендапера Андрія Щегеля, який виїхав із країни з дозволу Мінкульту та не повернувся.

На думку протестувальників, міністерство веде погану комунікацію з цього питання, а деяким артистам відмовляли у виїзді "без пояснення причини".

Ткаченко визнав, що комунікація "не найкраща" і додав, що артисти "все ж виїжджають".

За словами міністра, відмовляють у виїзді тим артистам, хто не стоїть на військовому обліку.

Ткаченко також відповів, що це питання не врегульовано на законодавчому рівні.

Суспільне пише, що з цієї розмови не було зрозуміло, чи планує міністерство щось змінювати у цьому питанні.

  • Сьогодні під час панельної дискусії на Книжковому Арсеналі активісти з плакатами вимагали відставки Ткаченка.

Читайте також: Зеленський із дружиною відвідали Книжковий Арсенал. Ось перелік книжок, які вони обрали

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Книжковий Арсеналпетиціяпротестолександр ткаченкоМіністерство культуридискусія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 