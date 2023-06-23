Міністр Ткаченко заявив, що сам підписував петицію за свою відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підписував одну з петицій за своє звільнення. Про це він розповів активістам після панельної дискусії на фестивалі Книжковий Арсенал, повідомляє Суспільне.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час дискусії активісти розгорнули плакати з вимогами щодо відставки Ткаченка.

Після заходу Ткаченко підійшов до протестувальників, які вимагали його відставки.

Вони згадали про петиції за звільнення чинного міністра культури з посади.

Ткаченко у відповідь зазначив, що сам підписував одну з петицій.

Також він запитав, які саме претензії активісти мають до нього.

Серед претензій до діяльності Ткаченка протестувальники навели проблему виїзду артистів за кордон. Цей процес ускладнився після інтерв'ю стендапера Андрія Щегеля, який виїхав із країни з дозволу Мінкульту та не повернувся.

На думку протестувальників, міністерство веде погану комунікацію з цього питання, а деяким артистам відмовляли у виїзді "без пояснення причини".

Ткаченко визнав, що комунікація "не найкраща" і додав, що артисти "все ж виїжджають".

За словами міністра, відмовляють у виїзді тим артистам, хто не стоїть на військовому обліку.

Ткаченко також відповів, що це питання не врегульовано на законодавчому рівні.

Суспільне пише, що з цієї розмови не було зрозуміло, чи планує міністерство щось змінювати у цьому питанні.

Сьогодні під час панельної дискусії на Книжковому Арсеналі активісти з плакатами вимагали відставки Ткаченка.

Читайте також: Зеленський із дружиною відвідали Книжковий Арсенал. Ось перелік книжок, які вони обрали

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.