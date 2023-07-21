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"Здивувався заяві президента". Ткаченко подав заяву про відставку

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 00:29
Олександр Ткаченко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook.

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У вечірньому відеозверненні 20 липня (близько години тому) президент Володимир Зеленський запропонував прем'єру Денису Шмигалю розглянути заміну Ткаченка.

(Раніше того ж дня Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не збирається у відставку, хоча наприкінці червня він заявляв, що сам підписував петицію за свою відставку.)

За словами міністра, увечері він приніс главі уряду заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни" і "лише потім здивувався заяві президента з цього ж питання".

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Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

ДОВІДКА. 13 липня 2023-го Рада ухвалила закон про виділення майже 574 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору, що викликало обурення та дискусії щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни, коли суспільство через волонтерів не встигає заробляти на/закривати потреби Сил оборони у, наприклад, FPV-дронах-камікадзе, БПЛА для розвідки, автівках тощо. Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, рівноцінно закупці ~1000 FPV-дронів для знищення окупантів). Однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".

"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів", – написав він.

Міністр культури наголосив, що це "принципова моя позиція проти інших".

Почитайте наше інтерв'ю з Ткаченком за 14 квітня 2023 року.

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Євген Пилипенко
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