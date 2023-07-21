"Здивувався заяві президента". Ткаченко подав заяву про відставку

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook.

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У вечірньому відеозверненні 20 липня (близько години тому) президент Володимир Зеленський запропонував прем'єру Денису Шмигалю розглянути заміну Ткаченка.

(Раніше того ж дня Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що не збирається у відставку, хоча наприкінці червня він заявляв, що сам підписував петицію за свою відставку.)

За словами міністра, увечері він приніс главі уряду заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни" і "лише потім здивувався заяві президента з цього ж питання".

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Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів", – написав він.

Міністр культури наголосив, що це "принципова моя позиція проти інших".

Почитайте наше інтерв'ю з Ткаченком за 14 квітня 2023 року.

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