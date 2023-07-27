Ткаченко отправлен в отставку. Рада поддержала решение 321 голосом
27.07.2023, 13:33
Александр Ткаченко (Фото: LIGA.net)
Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Решение по Ткаченко поддержал 321 парламентарий.
По словам Железняка, вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе.
Ранее на заседании комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады против решения президента Владимира Зеленского об отставке Ткаченко выступили председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев и другие пять членов комитета.
СПРАВКА. 13 июля 2023-го Совет принял закон о выделении почти 574 млн грн в завершение строительства музея Голодомора, что вызвало возмущение и дискуссии о целесообразности таких расходов во время полномасштабной войны, когда общество из-за волонтеров не успевает зарабатывать на/закрывать потребности Сил обороны, например, FPV-дроны-камикадзе, БпЛА для разведки, автомобили и т.д.
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также трезубец, который вместо герба СССР будут устанавливать на щит монумента "Родина-мать". На это пойдет 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения кафиров), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости о том, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Смт Ингулец".
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также трезубец, который вместо герба СССР будут устанавливать на щит монумента "Родина-мать". На это пойдет 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения кафиров), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости о том, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Смт Ингулец".
- 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
- Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".
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