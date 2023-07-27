Ткаченко отправлен в отставку. Рада поддержала решение 321 голосом

Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Решение по Ткаченко поддержал 321 парламентарий.

По словам Железняка, вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе.

Ранее на заседании комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады против решения президента Владимира Зеленского об отставке Ткаченко выступили председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев и другие пять членов комитета.

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