Ткаченка відправлено у відставку. Рада підтримала рішення 321 голосом

Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Рішення щодо Ткаченка підтримав 321 парламентар.

За словами Железняка, питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть на порядку денному і, найімовірніше, не буде цього тижня.

Раніше на засіданні комітету з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради проти рішення президента Володимира Зеленського про відставку Ткаченка виступили голова парламентського комітету з питань гуманітарної політики Микита Потураєв та інші п'ять членів комітету.

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.

Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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