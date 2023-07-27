Отставка Ткаченко. Против проголосовали два нардепа Слуги народа — список по фракциям
За отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко проголосовали два народных депутата от Слуги народа. В распоряжении LIGA.net появилась статистика голосования по фракциям.
Всего отставку Ткаченко поддержал 321 парламентарий.
В СН за решение проголосовали 200 избранников, двое проголосовали против, еще двое удержались, 14 — не голосовали. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что против проголосовали депутаты Богдан Яременко и Елизавета Богуцкая.
Европейская солидарность проголосовала в полном составе — 25 депутатов.
В Батькивщине 15 нардепов поддержали решение, пятеро не голосовали.
"Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) дала 19 голосов, один депутат не голосовал.
Из 17 депутатов Голоса 13 поддержали отставку министра, двое удержались, еще столько же не голосовали.
Группа "Восстановление Украины" (бывшие члены фракций Слуга народа и ОПЗЖ) дала 13 голосов.
Партия "За будущее" дала девять голосов, двое не голосовали.
Группа "Доверие" поддержала решение полнным составом — 16 голосов. Из внефракционных — 11 голосов за, два удержались, один не голосовал.
Ткаченко сказал, что считает уместными такие расходы. Споры в обществе вызвал также трезубец, который вместо герба СССР будут устанавливать на щит монумента "Родина-мать". На это пойдет 28 млн грн (что, по мнению волонтеров и военных, которые суммы денег оценивают в полезных для фронта закупках, равноценно ~1000 FPV-дронам для уничтожения оккупантов), однако деньги на замену символики предоставят доноры и меценаты. Еще один скандал возник из-за новости о том, что режиссер Юрий Горбунов будет снимать за 33 млн грн государственных средств комедийный сериал "Смт Ингулец".
- 20 июля Зеленский предложил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко. По мнению президента, во время войны максимум внимания государства и ресурсов должно быть направлено на оборонные нужды. А на культурные проекты нужно искать внебюджетные средства.
- Ткаченко удивился заявлению президента, но сообщил, что 20 июля принес Шмыгалю заявление об отставке. Ткаченко настаивает, что культура во время войны важна, "потому что это война не только за территории, а за людей, а люди – это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего".
Читайте также: "Полгода Минкульт должен не отсвечивать". Почему Зеленский попросил Ткаченко на выход
Комментарии