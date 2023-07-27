Відставка Ткаченка. Проти проголосували два нардепи Слуги народу — список за фракціями

За відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка проголосували два народні депутати від Слуги народу. У розпорядженні LIGA.net з'явилася статистика голосування за фракціями.

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Загалом відставку Ткаченка підтримав 321 парламентар.

У СН за рішення проголосували 200 обранців, двоє проголосували проти, ще двоє утримались, 14 — не голосували. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що проти проголосували депутати Богдан Яременко та Єлизавета Богуцька.

Європейська солідарність проголосувала у повному складі — 25 депутатів.

У Батьківщині 15 нардепів підтримали рішення, п'ятеро не голосували.

"Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ) дала 19 голосів, один депутат не голосував.

З 17 депутатів Голосу 13 підтримали відставку міністра, двоє утримались, ще стільки ж не голосували.

Група "Відновлення України" (колишні члени фракцій Слуга народу та ОПЗЖ) дала 13 голосів.

Партія "За майбутнє" дала дев'ять голосів, двоє не голосували.

Група "Довіра" підтримала рішення повним складом — 16 голосів. З позафракційних — 11 голосів за, два утрималися, один не голосував.

20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.

Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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