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Відставка Ткаченка. Проти проголосували два нардепи Слуги народу — список за фракціями

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 14:18
Відставка Ткаченка. Проти проголосували два нардепи Слуги народу — список за фракціями - Фото
Олександр Ткаченко (Фото: LIGA.net)

За відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка проголосували два народні депутати від Слуги народу. У розпорядженні LIGA.net з'явилася статистика голосування за фракціями.

Загалом відставку Ткаченка підтримав 321 парламентар.

У СН за рішення проголосували 200 обранців, двоє проголосували проти, ще двоє утримались, 14 — не голосували. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що проти проголосували депутати Богдан Яременко та Єлизавета Богуцька.

Європейська солідарність проголосувала у повному складі — 25 депутатів.

У Батьківщині 15 нардепів підтримали рішення, п'ятеро не голосували.

"Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ) дала 19 голосів, один депутат не голосував.

З 17 депутатів Голосу 13 підтримали відставку міністра, двоє утримались, ще стільки ж не голосували.

Група "Відновлення України" (колишні члени фракцій Слуга народу та ОПЗЖ) дала 13 голосів.

Партія "За майбутнє" дала дев'ять голосів, двоє не голосували.

Група "Довіра" підтримала рішення повним складом — 16 голосів. З позафракційних — 11 голосів за, два утрималися, один не голосував.

ДОВІДКА. 13 липня 2023-го Рада ухвалила закон про виділення майже 574 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору, це викликало обурення та дискусії щодо доцільності таких витрат під час повномасштабної війни, коли суспільство через волонтерів не встигає заробляти на/закривати потреби Сил оборони, наприклад, FPV-дрони-камікадзе, БпЛА для розвідки, автівки тощо.

Ткаченко сказав, що вважає доречними такі витрати. Суперечки в суспільстві викликав також тризуб, який замість герба СРСР будуть встановлювати на щит монумента "Батьківщина-мати". На це піде 28 млн грн (що, на думку волонтерів та військових, які суми грошей оцінюють у корисних для фронту закупівлях, рівноцінно ~1000 FPV-дронам для знищення окупантів), однак гроші на заміну символіки нададуть донори та меценати. Ще один скандал виник через новину про те, що режисер Юрій Горбунов зніматиме за 33 млн грн державних коштів комедійний серіал "Смт Інгулець".
  • 20 липня Зеленський запропонував Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку. На думку президента, під час війни максимум уваги держави та ресурсів має бути спрямовано на оборонні потреби. А на культурні проєкти потрібно знаходити позабюджетні кошти.
  • Ткаченко здивувався заяві президента, але повідомив, що 20 липня приніс Шмигалю заяву про відставку. Ткаченко наполягає, що культура під час війни важлива, "бо це війна не лише за території, а за людей, а люди – це наша пам'ять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина та минуле заради майбутнього".

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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