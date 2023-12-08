В Украине стал популярным российский сериал "Слово пацана". Минкульт обратился к блогерам
В Министерстве культуры и информационной политики призвали не популяризовать российский сериал "Слово пацана", который стал популярным в Украине в последнее время. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Минкульт пишет, что в украинской сети, в частности среди подростков, распространяется российский сериал, который пропагандирует насилие, криминал и российскую эстетику.
"Он содержит враждебную пропаганду, существование которой в Украине в условиях войны недопустимо", — сказано в сообщении.
Отмечается, что российский контент не транслируется на официальных платформах, а для государства важно прекратить пиратское распространение сериала, чтобы избежать влияния российских информационных операций на украинских подростков.
"В то же время блогеры, продолжающие продвижение враждебного контента, сознательно или несознательно, подыгрывают оккупантам. Ведь потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии России. Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди — и военные, и гражданские", — заявили в Минкульте.
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