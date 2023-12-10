В училищі на Львівщині побили першокурсників. Поліція відкрила кримінальне провадження

Старшокурсники в боксерській рукавиці по черзі били першокурсників у груди та в голову. Поліція розслідує це як хуліганство

Фото: соцмережі

У гуртожитків одного з училищ у Львівській області старшокурсники побили студентів першого курсу. Після того як відео потрапило в соцмережі, на нього відреагували поліцейські, відкривши провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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На відео видно, як старші хлопці у боксерській рукавичці по черзі б’ють молодших в груди й в обличчя.

"8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю", – йдеться в коментарі поліції Львівської області

Це відео старе, подія сталась ще у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл району.

Місцеве видання Золочів.нет повідомляє, що йдеться про гуртожиток Червоненського вищого професійного училища.

Директорка навчального закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню сказала, що не може зрозуміти такої жорстокості дітей. Вона додала, що після того, як побачила відео, повідомила в поліцію.

Червоненське ВПУ розташоване у селі Червоне за 6 км від Золочева. В училищі навчають за кількома напрямками: перукар, кравець, тракторист, слюсар електрогазозварник, водій, пекар-кондитер.

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