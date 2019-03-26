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26.03.2019, 12:25

В Ужгороде спасли самоубийцу: прохожие снимали на видео

В Ужгороде спасли самоубийцу: прохожие снимали на видео - Фото
Иллюстративное фото (ГСЧС)

Женщина хотела спрыгнуть со здания, а люди в соседней многоэтажке снимали это на видео

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В Ужгороде на улице Мукачевская возле железнодорожного моста сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Максим Бойко спас женщину, которая хотела покончить с собой. Он обратил внимание на нее из-за двух человек в соседней многоэтажке, которые снимали происходящее на видео, сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Инцидент произошел вчера, 25 марта, около 19:00, когда мужчина возвращался с работы. Женщину он увидел на самом верху недостроенного четырехэтажного здания.

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Сотрудник ГСЧС поднялся наверх, говорил с женщиной, а когда она попыталась спрыгнуть – успел схватить.

Сейчас потерпевшая находится с полицией.

14 января в Ужгороде мужчина на лыжах утроил опасное катание по дорогам города. 

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Теги: самоубийство, ужгород
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