В Украине еще один человек умер от коронавируса

В Сумской области лабораторно подтверждены пять новых случаев заболевания COVID-19. Один человек умер. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
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Умерла женщина из Конотопского района, тест ПЦР которой дал положительный результат.
Четверо других - в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений. Из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции, сообщили в ОГА.
Как сообщает Укринформ, мэр Конотопа заявлял, что скончавшаяся женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по "биоэнергетическому лечению".
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине - 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.