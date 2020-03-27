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В Украине еще один человек умер от коронавируса

В Украине еще один человек умер от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.03.2020, 16:46

В Сумской области зафиксированы пять новых случаев заболевания COVID-19

В Сумской области лабораторно подтверждены пять новых случаев заболевания COVID-19. Один человек умер. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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Умерла женщина из Конотопского района, тест ПЦР которой дал положительный результат.

Четверо других - в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений. Из этих четырех человек двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции, сообщили в ОГА.

Как сообщает Укринформ, мэр Конотопа заявлял, что скончавшаяся женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по "биоэнергетическому лечению".

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в Украине - 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

  • Вчера в Сумском горсовете приняли решение для ограничения въезда не жителей города установить блокпосты, на которых будут проверять документы, проводить "санитарный досмотр" вещей и грузов и выяснять информацию о выездах за границу. По состоянию на 26 марта в Сумской области был один зарегистрированный случай коронавируса.
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Ребрина Вадим
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