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Сумы закрываются для не местных. Проверки документов и досмотры на блокпостах

Сумы закрываются для не местных. Проверки документов и досмотры на блокпостах - Фото
Александр Лысенко (скриншот с видео)
26.03.2020, 17:18

Горсовет Сум решил усилить меры карантина для недопущения распространения коронавируса

В Сумах для ограничения въезда не жителей города установят блокпосты, на которых будут проверять документы, проводить "санитарный досмотр" вещей и грузов и выяснять информацию о выездах за границу. Такое решение принял исполком Сумского горсовета.

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Исполком ввел с 26 марта дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории Сумской городской ОТГ.

Блокпосты должны быть стационарными, с "малыми архитектурными формами" и биотуалетами. Персонал: медработники, сотрудники полиции и городского управления Госпродпотребслужбы. Всего должно быть установлено шесть таких объектов.

В задачи персонала входит проведение дезинфекционных мероприятий и "санитарного досмотра" вещей, багажа, транспортных средств и грузов. Также персонал блокпоста, согласно решению исполкома, может "проводить опрос пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и месте работы, данные о последних визитах за границу и в другие области Украины, об известных им случаях контактов с лицами, у которых обнаружены признаки или подтвердилось заболевание острой респираторной болезнью COVID-19".

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В горсовете порекомендовали гражданам, которые въезжают или выезжают из города, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Нужно ограничить въезд в наш город не жителям нашего города, которые не работают здесь, но и обязательно взять под контроль тех, кто возвращается из других стран", - сказал мэр города Александр Лысенко. По его словам, в Сумы ограничен въезд для тех, кто не зарегистрирован в областном центре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

Судя по информации Суспільного, такие же меры приняли в Конотопе Сумской области.

  • Вчера в Сумской области, в Конотопе, был зарегистрирован первый больной COVID-19. Всего в Украине заразились 156 человек, пятеро скончались, один пациент вылечился.
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Ребрина Вадим
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Сумы карантин коронавирус COVID -19
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