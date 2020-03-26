Сумы закрываются для не местных. Проверки документов и досмотры на блокпостах

Александр Лысенко (скриншот с видео)

В Сумах для ограничения въезда не жителей города установят блокпосты, на которых будут проверять документы, проводить "санитарный досмотр" вещей и грузов и выяснять информацию о выездах за границу. Такое решение принял исполком Сумского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исполком ввел с 26 марта дополнительные ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории Сумской городской ОТГ.

Блокпосты должны быть стационарными, с "малыми архитектурными формами" и биотуалетами. Персонал: медработники, сотрудники полиции и городского управления Госпродпотребслужбы. Всего должно быть установлено шесть таких объектов.

В задачи персонала входит проведение дезинфекционных мероприятий и "санитарного досмотра" вещей, багажа, транспортных средств и грузов. Также персонал блокпоста, согласно решению исполкома, может "проводить опрос пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и месте работы, данные о последних визитах за границу и в другие области Украины, об известных им случаях контактов с лицами, у которых обнаружены признаки или подтвердилось заболевание острой респираторной болезнью COVID-19".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В горсовете порекомендовали гражданам, которые въезжают или выезжают из города, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Нужно ограничить въезд в наш город не жителям нашего города, которые не работают здесь, но и обязательно взять под контроль тех, кто возвращается из других стран", - сказал мэр города Александр Лысенко. По его словам, в Сумы ограничен въезд для тех, кто не зарегистрирован в областном центре, не имеет здесь недвижимости или не работает в городе.

Судя по информации Суспільного, такие же меры приняли в Конотопе Сумской области.

Вчера в Сумской области, в Конотопе, был зарегистрирован первый больной COVID-19. Всего в Украине заразились 156 человек, пятеро скончались, один пациент вылечился.

LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

