В Украине изолируют китайцев, которые строят дорогу под Житомиром

Фото: oda.zht.gov.ua

В Украине изолируют граждан Китая, которые строят объездную дорогу вокруг Житомира и выезжали в КНР на празднование китайского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Согласно сообщению, такое решение приняло руководство компании Sinohydro Corporation Limited, которая занимается строительством дороги.

По данным Государственной миграционной службы, на объекте работали около 40 граждан КНР. 16 из них оставались на территории Украины.

Сегодня в Житомирской ОГА сообщили, что выезжавшие в Китай рабочие возвращаются авиарейсом из Дубая в Украину.

13 февраля прибыл один из них. Мужчину осмотрели и изолировали на 14 дней.

"Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", - сказал председатель ОГА Виталий Бунечко.