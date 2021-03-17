UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине восстанавливают оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

17.03.2021, 19:46
В Украине восстанавливают оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Украине с завтрашнего дня, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, соответствующая служба полиции все еще находится в процессе реорганизации, но продолжат работу.

"Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", – заявил Клименко.

По его словам, срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, могут не беспокоиться – штрафных санкций не будет.

Клименко рассказал, что сейчас в полиции разрабатывают алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. Для завершения этой работы потребуется несколько месяцев.

"В наших ближайших планах – передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу", – сказал глава Нацполиции.

Он добавил, что сейчас создается единая база данных зарегистрированного оружия.

  • 1 марта в Нацполиции полностью расформировали отделы контроля за оборотом оружия, поскольку проверка выявила коррупционную схему выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименко полиция оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 