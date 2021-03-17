В Украине восстанавливают оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию оружия

В Украине с завтрашнего дня, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, соответствующая служба полиции все еще находится в процессе реорганизации, но продолжат работу.

"Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", – заявил Клименко.

По его словам, срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия. Поэтому владельцы, которым нужно продлить разрешения на оружие, могут не беспокоиться – штрафных санкций не будет.

Клименко рассказал, что сейчас в полиции разрабатывают алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. Для завершения этой работы потребуется несколько месяцев.

"В наших ближайших планах – передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу", – сказал глава Нацполиции.

Он добавил, что сейчас создается единая база данных зарегистрированного оружия.

1 марта в Нацполиции полностью расформировали отделы контроля за оборотом оружия, поскольку проверка выявила коррупционную схему выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие.

Наталия Медведева

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