За незаконные разрешения. В Нацполиции распустили все отделы контроля за оборотом оружия

Сегодня, 1 марта, в Национальной полиции полностью расформировали отделы контроля за оборотом оружия. Такой приказ подписал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

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В течение полугода Департамент внутренней безопасности проверял работу отделов по контролю оборота оружия, сообщил Клименко. В результате была выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие – охотничье нарезное, гладкоствольное и травматическое.

Клименко подписал приказ о полном расформировании отделов контроля за оборотом оружия, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Клименко, разрешения выдавались с "кричащими нарушениями", иногда без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов размещались в группах популярных мессенджеров.

Клименко заявил о более 2000 случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями законодательства, с использованием поддельных документов. Среди заказчиков услуги были и правоохранители, и депутаты разных уровней, и представители власти.

Служба внутренней безопасности подозревает девять полицейских в организации этой схемы. В центральном аппарате Нацполиции уволены четверо сотрудников, включая замначальника профильного департамента и начальника разрешительной системы полиции. Еще пятеро сотрудников уволены в регионах.

По словам Клименко, сейчас завершается формирование нового отдела с новыми сотрудниками, которые будут выполнять работу по контролю за оборотом оружия должным образом.

На законность получения разрешения будут проверены личные дела каждого владельца оружия в Украине, заявил Клименко. Более 2000 разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято, заверил он.

20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия.

В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

12 февраля в МВД заявили, что поддерживают закон о легализации гражданского оружия, но против легализации пистолетов и револьверов.

Денис Юдин

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