МВД против легализации короткоствольного оружия

Министерство внутренних дел поддерживает принятие закона о легализации гражданского оружия, но категорически против легализации короткоствольного оружия (пистолетов, револьверов и проч.). Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", – сказал Геращенко.

Он отметил, что сегодня каждый с 21 года, если нет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье, а с 25-ти – получить разрешение на нарезное оружие. "Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье", – считает замминистра.

По словам замминистра, в США, где разрешено короткоствольное оружие, количество погибших от рук полицейских – от 800 до 1000 человек в год. Геращенко пояснил, что полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что у них может быть оружие.

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств – одно на 100 000 жителей. В Японии – 0,2, в Украине – 4,5, в США – 5, в Молдове – 7 убийств на 100 000 жителей", – сказал Геращенко.

20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия.

В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

Вадим Ребрина

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