UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВД против легализации короткоствольного оружия

12.02.2021, 18:04
МВД против легализации короткоствольного оружия - Фото
Пистолет Макарова (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Министерство внутренних дел поддерживает принятие закона о легализации гражданского оружия, но категорически против легализации короткоствольного оружия (пистолетов, револьверов и проч.). Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", – сказал Геращенко.

Он отметил, что сегодня каждый с 21 года, если нет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье, а с 25-ти – получить разрешение на нарезное оружие. "Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье", – считает замминистра.

По словам замминистра, в США, где разрешено короткоствольное оружие, количество погибших от рук полицейских – от 800 до 1000 человек в год. Геращенко пояснил, что полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что у них может быть оружие.

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств – одно на 100 000 жителей. В Японии – 0,2, в Украине – 4,5, в США – 5, в Молдове – 7 убийств на 100 000 жителей", – сказал Геращенко.

  • 20 января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Документ предусматривает также легализацию короткоствольного оружия. 
  • В ходе последнего соцопроса группы Рейтинг право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие мвд пистолет антон геращенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 