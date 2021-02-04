Большинство украинцев не поддерживает легализацию оружия – опрос группы Рейтинг

Большинство украинцев не поддерживает право на частное владение огнестрельным оружием. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля.

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Право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

Поддержка права на оружие выросла с 2014 года с 13% до 20-24% в 2018-2021 годах.

Больше всего право на оружие поддерживают избиратели партии Свобода – 37% за, 57% против. Наименьший уровень поддержки – среди избирателей Украинской стратегии Гройсмана (12%), ОПЗЖ (14%) и Батькивщины (16%).

Опрос проводился 2-3 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2000 человек возрастом от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не более 2,2%.

Весной 2019 года пятый президент Порошенко выступил против легализации короткоствола.

В начале сентября 2019 года президент Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

13 ноября 2020 года замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украине короткоствольное оружие для граждан могут разрешить разве что после положительного голосования на всеукраинском референдуме.

20 января 2021 года профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон о легализации огнестрельного оружия.

Денис Юдин

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