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Большинство украинцев не поддерживает легализацию оружия – опрос группы Рейтинг

04.02.2021, 11:31
Большинство украинцев не поддерживает легализацию оружия – опрос группы Рейтинг - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Большинство украинцев не поддерживает право на частное владение огнестрельным оружием. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля.

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Право частных лиц на огнестрельное оружие поддержали 23% опрошенных, против высказались 75%, затруднились с ответом 2%.

Поддержка права на оружие выросла с 2014 года с 13% до 20-24% в 2018-2021 годах.

Больше всего право на оружие поддерживают избиратели партии Свобода – 37% за, 57% против. Наименьший уровень поддержки – среди избирателей Украинской стратегии Гройсмана (12%), ОПЗЖ (14%) и Батькивщины (16%).

Опрос проводился 2-3 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, среди 2000 человек возрастом от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность не более 2,2%.

Денис Юдин
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