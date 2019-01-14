Погибшие в пожарах в 2019 году: спасатели назвали цифру жертв

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С начала этого года в Украине в результате пожаров погибли более 100 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во время отопительного сезона пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с печным отоплением, неисправных бытовых приборов и перегрузки электросети.

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В ГСЧС призывают соблюдать правила противопожарной безопасности, а именно: не курить в постели; следить за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги и т.д.

Спасатели также требуют не оставлять малолетних детей без присмотра и не разрешать им играть спичками.

Кроме того, они советуют стараться избегать перегрузки электрических сетей и не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Ранее сегодня сообщалось, что в турецкой провинции Сакарья вследствие эрозии произошел взрыв на газопроводе.