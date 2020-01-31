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В Украине закрыли больше 90% дел о детских суицидах - прокуратура

В Украине закрыли больше 90% дел о детских суицидах - прокуратура - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.01.2020, 17:24

В Офисе генпрокурора говорят, что защиты детей "не было в повестке дня" правоохранителей в 2019 году

Украинские правоохранители закрыли более 90% уголовных производств, открытых по фактам самоубийств или попыток самоубийств, совершенных детьми. Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По его словам, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, каждый седьмой из которых не достиг даже десятилетнего возраста.

"Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защиты детей не было в повестке дня", - сказал Мамедов.

Он не уточнил, кто именно расследовал и закрывал эти дела, но известно, что расследованием уголовных правонарушений занимается Нацполиция. 

В Офисе генпрокурора заявили, что активизируют работу ювенального направлении. По словам Мамедова, уже реформировано соответствующее управление офиса и расширены его полномочия.

Он отметил, что сейчас офис работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка. В частности, в ближайшее время в Киеве и Киевской области планируется запуск пилотного проекта по принципу американских Центров правосудия по делам детей (Children's Justice Centre). Это более чем 700 центров по всем США, которые расследуют случаи жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них.

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, что вдвое больше, чем в 2018 году. 

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