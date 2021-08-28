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В украинском порту задержали судно под флагом Барбодоса за загрязнение Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 21:02
В украинском порту задержали судно под флагом Барбодоса за загрязнение Черного моря - Фото
Судно в Черном море (Фото: ГПСУ)

Грузовое судно под флагом Барбадоса, которое прибыло в порт Черноморска из Болгарии, загрязнило внутренние воды Украины. На судно был наложен штраф около 150 000 грн, ему запретили выход из порта до уплаты этой суммы, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Сообщается, что во время воздушного патрулирования над Черным морем пограничная авиация обнаружила "большие бурые пятна" вокруг одного из заграничных грузовых судов, о чем проинформировали Государственную экологическую инспекцию и другие правоохранительные органы.

Экоинспекция отобрала анализы, также был проведен осмотр судна. Специалисты установили, что воды загрязнило судно под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном.

"Несмотря на завершение грузовых операций и готовность капитана судна отправиться дальше по маршруту, на выход судна из порта был наложен запрет до уплаты возмещения в доход Украины в размере около 150 000 грн", – сообщают пограничники.

В ГПСУ уточнили, что виновники компенсировали убытки.

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Оксана Житнюк
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судно загрязнение черное море барбадос
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