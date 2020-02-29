В Украину не пустили главреда российского телеканала RTVi

Алексей Пивоваров (Фото: Алексей Пивоваров/Facebook)

Главного редактора телеканала RTVi (Российское международное телевидение) Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины пограничники в аэропорту Жуляны. Об этом Пивоваров сегодня, 29 февраля, сообщил в Facebook.

По его словам, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

RTVi - международный русскоязычный телеканал, его основатель - бывший российский медиамагнат Владимир Гусинский. В данный момент его собственником является американский бизнесмен Микаэль Исраэлян. С 2018 года вещание RTVi в Украине остановлено за демонстрацию программ, в которых пропагандировались органы государства-агрессора, а также принимали участие лица, внесенные список создающих угрозу для безопасности Украины.

21 февраля п ограничники в Украину не пустили трех российских пропагандистов, которые ехали читать лекции на тему "Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" .

23 февраля в Украину не пустили еще двух россиян , работающих в СМИ.