В Украину не пустили гражданку РФ: приехала проводить мастер-класс по психологии

Вчера пограничники в Жулянах не пропустили в Украину гражданку РФ, которая планировала провести в Киеве мастер-класс по психологии. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги по психологии. Во время контроля гражданка России рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу.
Однако пограничники выяснили, что женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве.
"Наверное "Теория невероятности" российского психолога сработала, ведь на ближайшие три года женщина потеряет украинскую аудиторию, поскольку пограничники отказали ей в пропуске и запретили въезд на территорию Украины", - заявили в ГПСУ.