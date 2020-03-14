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В Украину не пустили гражданку РФ: приехала проводить мастер-класс по психологии

В Украину не пустили гражданку РФ: приехала проводить мастер-класс по психологии - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
14.03.2020, 14:55

В Украину не пустили гражданку РФ, которая приехала, чтобы провести психологический мастер-класс

Вчера пограничники в Жулянах не пропустили в Украину гражданку РФ, которая планировала провести в Киеве мастер-класс по психологии. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги по психологии. Во время контроля гражданка России рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу.

Однако пограничники выяснили, что женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве.

"Наверное "Теория невероятности" российского психолога сработала, ведь на ближайшие три года женщина потеряет украинскую аудиторию, поскольку пограничники отказали ей в пропуске и запретили въезд на территорию Украины", - заявили в ГПСУ. 

  • 10 марта ГПСУ отказала члену путинской партии Единая Россия, у которого есть медаль "За возвращение Крыма", во въезде и запретили посещать Украину сроком на три года.
  • 12 марта известная российская блогерша Наталья Краснова, которой запрещен въезд в Украину, решила попасть в страну обманом, таким образом продлив запрет на въезд до 10 лет. 
Владислав Сердюк
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