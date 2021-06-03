В Украину не пустили одиозного российского политтехнолога Игоря Шувалова
В киевском аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу, который летел в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники не называют имени политтехнолога – указывают только, что это "гражданин РФ Ш." 1969 года рождения.
Источник Liga.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Игоре Шувалове, которого в мае 2017 года выдворили из Украины и запретили въезд на пять лет.
По данным ГПСУ, во время паспортного контроля пассажиров самолета пограничники установили, что в отношении россиянина есть поручение о запрете на въезд в страну.
В Госпогранслужбе также сообщают, что политтехнолог из РФ раньше сотрудничал с одним из украинских телеканалов.
Россиянину отказали в пропуске и отправили его обратным рейсом.
- В сентябре 2016 года тогдашний руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявлял, что у СБУ нет никаких оснований для того, чтобы депортировать из Украины Шувалова.
- 19 мая 2017-го Государственной миграционной службой было принято решение о выдворении российского политтехнолога, идеолога информационной политики телеканала Интер Игоря Шувалова из Украины с запретом въезда на пять лет.
- 22 мая Шувалова депортировали.
- В сентябре 2018-го он пытался оспорить решение миграционной службы в Окружном админсуде Киева. Тогда под зданием суда прошла акция протеста "Стоп реванш".
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