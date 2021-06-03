UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину не пустили одиозного российского политтехнолога Игоря Шувалова

03.06.2021, 18:51
В Украину не пустили одиозного российского политтехнолога Игоря Шувалова - Фото
Игорь Шувалов (Фото: Facebook Антона Геращенко)

В киевском аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу, который летел в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пограничники не называют имени политтехнолога – указывают только, что это "гражданин РФ Ш." 1969 года рождения.

Источник Liga.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Игоре Шувалове, которого в мае 2017 года выдворили из Украины и запретили въезд на пять лет. 

По данным ГПСУ, во время паспортного контроля пассажиров самолета пограничники установили, что в отношении россиянина есть поручение о запрете на въезд в страну.

В Госпогранслужбе также сообщают, что политтехнолог из РФ раньше сотрудничал с одним из украинских телеканалов.

Россиянину отказали в пропуске и отправили его обратным рейсом.

СПРАВКА. Игорь Шувалов принимал участие президентской кампании Леонида Кучмы 1999 года, потом консультировал главу администрации Кучмы Виктора Медведчука, а также участвовал в предвыборной кампании Виктора Януковича в 2004 году. Некоторое время он был неформальным "руководителем" информационной политики на канале Интер. Во время выдворения россиянина в 2017-м украинские оперативники утверждали, что "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы РФ в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через СМИ".

  • В сентябре 2016 года тогдашний руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявлял, что у СБУ нет никаких оснований для того, чтобы депортировать из Украины Шувалова.
  • 19 мая 2017-го Государственной миграционной службой было принято решение о выдворении российского политтехнолога, идеолога информационной политики телеканала Интер Игоря Шувалова из Украины с запретом въезда на пять лет.
  • 22 мая Шувалова депортировали.
  • В сентябре 2018-го он пытался оспорить решение миграционной службы в Окружном админсуде Киева. Тогда под зданием суда прошла акция протеста "Стоп реванш".

Смотрите также: Как отправляли восвояси российских дипломатов в Чехии: фото и видео высылки из страны

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гпсу аэропорт россиянин Борисполь Дубай политтехнолог
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 