В Украину не пустили одиозного российского политтехнолога Игоря Шувалова

В киевском аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу, который летел в Украину из Дубая. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники не называют имени политтехнолога – указывают только, что это "гражданин РФ Ш." 1969 года рождения.

Источник Liga.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Игоре Шувалове, которого в мае 2017 года выдворили из Украины и запретили въезд на пять лет.

По данным ГПСУ, во время паспортного контроля пассажиров самолета пограничники установили, что в отношении россиянина есть поручение о запрете на въезд в страну.

В Госпогранслужбе также сообщают, что политтехнолог из РФ раньше сотрудничал с одним из украинских телеканалов.

Россиянину отказали в пропуске и отправили его обратным рейсом.

СПРАВКА. Игорь Шувалов принимал участие президентской кампании Игорь Шувалов принимал участие президентской кампании Леонида Кучмы 1999 года, потом консультировал главу администрации Кучмы Виктора Медведчука , а также участвовал в предвыборной кампании Виктора Януковича в 2004 году. Некоторое время он был неформальным "руководителем" информационной политики на канале Интер . Во время выдворения россиянина в 2017-м украинские оперативники утверждали, что "антиукраинскую деятельность Шувалова использовали спецслужбы РФ в активных мероприятиях воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через СМИ".

В сентябре 2016 года тогдашний руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявлял, что у СБУ нет никаких оснований для того, чтобы депортировать из Украины Шувалова.

19 мая 2017-го Государственной миграционной службой было принято решение о выдворении российского политтехнолога, идеолога информационной политики телеканала Интер Игоря Шувалова из Украины с запретом въезда на пять лет.

22 мая Шувалова депортировали.

В сентябре 2018-го он пытался оспорить решение миграционной службы в Окружном админсуде Киева. Тогда под зданием суда прошла акция протеста "Стоп реванш".

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Оксана Житнюк

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