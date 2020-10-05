В Украину прибыли около 200 военных Королевского полка конной артиллерии Канады

Сегодня в центре подготовки на Яворивском полигоне находятся около 600 человек иностранного контингента

5 октября состоялась десятая ротация канадских военных – около 200 военнослужащих Королевского полка конной артиллерии заменили своих коллег и начнут тренировки украинской бригады по стандартам НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский полигон). Об этом сообщает Радио Свобода.

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Подполковник канадской армии Райан Стимпсон вместе с военнослужащими находился в Украине с января этого года. Его полномочия командира приняла подполковник Сара Гир – командир 2-го Королевского полка конной артиллерии. Она занималась профессионально плаванием, после выбрала военную профессию, закончила Королевский военный колледж Канады.

На сегодня в Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности находятся около 600 человек иностранного контингента.

21 по 26 сентября Россия провела масштабные учения "Кавказ-2020". РФ говорила, что отрабатывает оборону, но Минобороны Украины и эксперты опровергают – Россия разыгрывала наступательные сценарии. Отвечая на угрозу, Украина также провела самые масштабные маневры в истории – "Объединенные усилия-2020", пригласив к участию две страны НАТО – Великобританию и США.

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Наталия Медведева

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