В Венгрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП: фото

Фото: mukachevo.net

19 октября микроавтобус вылетел с трассы и протаранил дерево недалеко от границы со Словакией рядом с венгерским селом Пацин на востоке Венгрии, травмы получили десять украинцев. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие", - отметил Погорельцев.

Фото: mukachevo.net

Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

По словам Погорельцева, трем гражданам сделали неотложные операции. "Граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - уточнил он.