В Виннице от ножевых ранений погиб военнослужащий Нацгвардии

Иллюстративное фото: Алексей Павлюк/пресс-служба НГУ

В Виннице от ножевых ранений умер 28-летний военнослужащий Нацгвардии. Его обнаружили ночью на улице патрульные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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По данным полиции Винницкой области, военный был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта-Замостянской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания помощи пострадавший скончался.

В Нацгвардии уточнили, что в день трагедии у старшего солдата воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения НГУ Андрея Карася был выходной.

Он родился в городе Бар. Проходил службу в воинской части с 2016 года в должности водителя. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны, отметили в Нацгвардии.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему лиц. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Местному изданию vn.20minut.ua в пресс-службе воинской части 3008 сообщили, что погибший в свой выходной день помогал кому-то из знакомых ремонтировать автомобиль. Примерно в 23:00 его подвезли домой, на съемную квартиру. Около 2 часов ночи его без сознания нашли на улице патрульные.

По словам пресс-офицера части Анны Лазуренко, при погибшем был мобильный телефон, небольшая сумма денег, удостоверение. Известно, что на теле были многочисленные ножевые ранения в брюшную полость, сказала она. По словам пресс-офицера, спиртного в крови не нашли.

У 28-летнего военного осталась жена и 11-месячная дочь.