В Волновахе два человека получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства

Взрыв произошел на территории одного из предприятий в окрестностях города

В результате взрыва в Волновахе Донецкой области два человека получили осколочные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Взрыв произошел на территории одного из предприятий в окрестностях города.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. Продолжается обследование территории специалистами взрывотехнической службы.

Остатки взорвавшегося предмета изъяты и отправлены на экспертизу.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" УК.

3 ноября президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина является одной из самых заминированных территорий мир, это повлияет на многие годы вперед.

Вадим Ребрина

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