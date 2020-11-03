Украина – одна из самых заминированных территорий мира – президент Красного креста

Президент Владимир Зеленский отметил, что представители Трехсторонней контактной группы обговаривают детали разминирования 19 участков на Донбассе

Украина является одной из самых заминированных территорий мира - это повлияет на многие годы вперед. Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, представители Трехсторонней контактной группы детально обговорили вопрос разминирования 19 участков. Он отметил, что сейчас переговорщики согласовывают технические детали.

Маурер сообщил, что Украина является самой важной страной в операционной деятельности МККК среди всех государств Европы, а также восьмой по объему работы организации в мире.

В марте 2018 года министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что разминирование территории всего Донбасса может стоить более $800 млн.

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Станислав Стороженко

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