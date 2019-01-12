В ВСУ сообщили о состоянии попавшего в ДТП генерал-лейтенанта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Состояние водителя и замкомандующего Сухопутных войск Украины по логистике Сергея Кропивченко, пострадавших накануне в ДТП, средней тяжести и стабильное соответственно, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

Уточняется, что авария произошла в условиях сильной гололедицы. Бригада "скорой" оказала пострадавшим помощь и доставила в больницу.

Реклама

11 января около 18:00 на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, возле поселка Себино, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Hyundai и автомобиля Daewoo.