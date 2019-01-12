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12.01.2019, 16:29

В ВСУ сообщили о состоянии попавшего в ДТП генерал-лейтенанта

В ВСУ сообщили о состоянии попавшего в ДТП генерал-лейтенанта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Состояние замкомандующего Сухопутных войск стабильно

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Состояние водителя и замкомандующего Сухопутных войск Украины по логистике Сергея Кропивченко, пострадавших накануне в ДТП, средней тяжести и стабильное соответственно, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

Уточняется, что авария произошла в условиях сильной гололедицы. Бригада "скорой" оказала пострадавшим помощь и доставила в больницу.

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11 января около 18:00 на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, возле поселка Себино, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Hyundai и автомобиля Daewoo. 

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Теги: дтп, ВСУ, сухопутные войска, сергей кропивченко
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