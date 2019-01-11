Замглавнокомандующего Сухопутных войск ВСУ попал в ДТП - СМИ

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В Николаевской области в результате ДТП пострадали двое военнослужащих, среди которых заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Николаевской области Елена Бережная, передает Укринформ.

"11 января около 18:00 на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, возле поселка Себино, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Hyundai и автомобиля Daewoo. В результате аварии военнослужащие - водитель и пассажир внедорожника с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - отметила Бережная.

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, 23-летний военнослужащий не справился с управлением, в результате произошло столкновение с автомобилем Daewoo, который двигался в попутном направлении. От удара Hyundai отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованной там грузовиком MAN с полуприцепом.

Из неофициальных источников стало известно, что один из пострадавших - заместитель главнокомандующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

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