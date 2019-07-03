В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег

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В Запорожье задержан мужчина, который, по данным полиции, во время ссоры облил свою сожительницу горючим веществом и поджег. Девушка 1997 года рождения госпитализирована с 90% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По информации полиции, мужчина 1990 года рождения поджег женщину во время внезапной ссоры.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне в Бердичеве во время сессии городского совета поджег себя местный предприниматель.