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03.07.2019, 16:56

В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег

В Запорожье мужчина облил сожительницу горючим веществом и поджег - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Девушка 1997 года рождения госпитализирована с 90% ожогов тела

В Запорожье задержан мужчина, который, по данным полиции, во время ссоры облил свою сожительницу горючим веществом и поджег. Девушка 1997 года рождения госпитализирована с 90% ожогов тела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По информации полиции, мужчина 1990 года рождения поджег женщину во время внезапной ссоры.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне в Бердичеве во время сессии городского совета поджег себя местный предприниматель.

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Теги: насилие, поджог, Запорожье
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