В Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном
Сегодня, 21 февраля, в районе проведения боевых действий на Донбассе в результате обстрелов боевиков в Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном. Об этом сообщает в Facebook Нацполиция со ссылкой на полицию Донецкой области.
"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт)", – сообщили в полиции.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как отмечается, в течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры.
Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также в двух населенных пунктах вблизи Торецка – Дружба и Озаряновка.
Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли Новолуганское – погиб гражданский, мужчина 1970 года рождения.
- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- Президент США Джо Байден считает, что лидер России Владимир Путин принял решение о нападении на Украину.
Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника
Комментарии