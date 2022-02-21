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В Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 19:31
В Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 21 февраля, в районе проведения боевых действий на Донбассе в результате обстрелов боевиков в Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном. Об этом сообщает в Facebook Нацполиция со ссылкой на полицию Донецкой области.

"В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – ст. 258 УК (террористический акт)", – сообщили в полиции.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как отмечается, в течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры.

Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также в двух населенных пунктах вблизи Торецка – Дружба и Озаряновка.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли Новолуганское – погиб гражданский, мужчина 1970 года рождения.

В Зайцево погибли двое военных, трое ранены, еще один ранен в Водяном

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Наталия Медведева
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