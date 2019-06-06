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06.06.2019, 07:24

Вчера в Донбассе погиб военный, сегодня на фронте без потерь

Вчера в Донбассе погиб военный, сегодня на фронте без потерь - Фото
Маки (фото - pixabay.com)

Два дня подряд на передовой зафиксированы безвозвратные потери

За 5 июня на фронте в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ. Об этом без подробностей сообщает в Facebook в утренней сводке штаб операции объединенных сил.

Еще один боец был ранен.

Оккупационные войска РФ за тот же период понесли такие потери: один боевик уничтожен, четверо его подельников ранены.

За 5 июня "гибриды" Путина 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

С начала 6 июня оккупанты уже дважды обстреляли позиции ВСУ в Павлополе и Водяном. Без потерь.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: война в донбассе, потери
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