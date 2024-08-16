Вербовала ВПЛ в Харьковской области и заставляла работать за еду: подозревают фермера

В результате ее действий могли пострадать три человека: 50-летняя женщина, 59- и 56-летние мужчины

Фото: Полиция Харьковской области

Полиция заявила о разоблачении владелицы фермы в Харьковском районе, которую подозревают в торговле внутренне перемещенными людьми. По данным следствия, она обещала им работу с проживанием, но не обеспечивала условий переселенцам, согласившимся на ее предложение. Об этом сообщили в полиции региона.

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По данным правоохранителей, подозреваемая искала людей, которым нужны убежище и работа, на железнодорожных, автомобильных вокзалах и рынках Харьковской области. В результате ее действий могли пострадать три человека: 50-летняя женщина, 59- и 56-летние мужчины.

Фото: Полиция Харьковской области

Правоохранители рассказали, что завербованные люди, которые из-за военной агрессии были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию, легко соглашались на предложение подозреваемой.

Фото: Полиция Харьковской области

По данным следствия, она обещала нормированный рабочий день, заработную плату, достойные условия проживания и трехразовое питание, однако, попадая в фермерское хозяйство, люди жили в условиях, не отвечающих санитарным нормам, а еды не хватало для минимальных нужд.

Фото: Полиция Харьковской области

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми: ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В сентябре 2023 года Кабмин решил, что для подтверждения стажа переселенцами будут применять постановление 30-летней давности.

В ноябре во Львовской области правоохранители вручили подозрение фермеру из Стрыйского района. Мужчину подозревают в том, что он больше года держал в трудовом рабстве двух человек из числа временно перемещенных лиц.

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