В Италии задержали мужчин, продававших украинок-беженок в сексуальное рабство

Арестованные – испанец, двое россиян и столько же украинцев. Удалось также идентифицировать 14 пострадавших женщин

Полиция Испании (Фото: ЕРА)

В Испании задержали пятерых мужчин, которые занимались торговлей женщинами для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Подавляющее большинство жертв – украинки-беженки, говорится на сайте Европола.

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Арестованные – испанец, двое россиян и столько же украинцев. Удалось также идентифицировать 14 пострадавших женщин.

По данным следствия, действовавшая с 2020 года преступная группа вербовала своих жертв преимущественно через социальные сети, представляясь менеджерами по трудоустройству. Работать предлагали в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса.

После того как женщины соглашались, их эксплуатировали в одном из заведений о предоставлении секс-услуг в испанском городе Альмерия. Подавляющее большинство жертв – украинки, но были и гражданки Беларуси.

"Злоумышленники выбирали жертв по национальному признаку и привозили в Испанию по туристическим визам, обещая им легальное трудоустройство в индустрии развлечений и туризма. Оказавшись в Испании, они получили инструктаж о том, как подать заявление о предоставлении временной защиты в связи с войной России против Украины", – говорится в сообщении.

Впоследствии жертвам было предоставлено вид на жительство в Испании. Женщинам пообещали льготы на получение разрешения на работу, предусмотренные официальным статусом временной защиты.

Однако, как отмечает Европол, подозреваемые обманули жертв, и те не получили ни одного трудового договора, а затем их эксплуатировали, заставляя заниматься проституцией.

"Преступная группировка получала огромные незаконные доходы от эксплуатации большого количества женщин. Жертв размещали в трех домах, предоставленных одним лицом, управлявшим ночным клубом", – отметили правоохранители.

30 июня 2023 года стало известно, что спутниковая компания Maxar помогает правозащитным организациям отслеживать горячие точки торговли людьми.

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