В Італії затримали чоловіків, які продавали українок-біженок у сексуальне рабство

Заарештовані – іспанець, двоє росіян та стільки ж українців. Вдалося також ідентифікувати 14 постраждалих жінок

Поліція Іспанії (Фото: ЕРА)

В Іспанії затримали п'ятьох чоловіків, які займалися торгівлею жінками для подальшої сексуальної експлуатації. Переважна більшість жертв – українки-біженки, йдеться на сайті Європолу.

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Заарештовані – іспанець, двоє росіян та стільки ж українців. Вдалося також ідентифікувати 14 постраждалих жінок.

За даними слідства, злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв переважно через соціальні мережі, представляючись менеджерами з працевлаштування. Працювати пропонували у сфері ресторанно-готельного бізнесу.

Після того, як жінки погоджувалися, їх експлуатували в одному із закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія. Переважна більшість жертв – українки, але були й громадянки Білорусі.

"Зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами, обіцяючи їм легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримували інструктаж щодо того, як подати заяву про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти України", – йдеться у повідомленні.

Згодом жертвам було надано дозвіл на проживання в Іспанії. Жінкам пообіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, що передбачені офіційним статусом тимчасового захисту.

Однак, як зазначає Європол, підозрювані обманули жертв і ті не отримали жодного трудового договору, а потім їх експлуатували, змушуючи займатися проституцією.

"Злочинне угруповання отримувало величезні незаконні прибутки від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом", – зазначили правоохоронці.

30 червня 2023 року стало відомо, що супутникова компанія Maxar допомагає правозахисним організаціям відстежувати гарячі точки торгівлі людьми.

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