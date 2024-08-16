Вербувала ВПО на вокзалах Харківської області та змушувала працювати за їжу: підозрюють фермерку

Фото: Поліція Харківської області

Поліція заявила про викриття власниці ферми у Харківському районі, яку підозрюють у торгівлі внутрішньо переміщеними людьми. За даними слідства, вона обіцяла їм роботу з проживанням, однак не забезпечувала умов переселенцям, які погодилися на її пропозицію. Про це повідомили у поліції регіону.

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За даними правоохоронців, підозрювана шукала людей, яким потрібні прихисток і робота, на залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області. Внаслідок її дій могли постраждати троє людей: 50-річна жінка, 59- та 56-річні чоловіки.

Фото: Поліція Харківської області

Правоохоронці розповіли, що завербовані люди, які через військову агресію були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію підозрюваної.

Фото: Поліція Харківської області

За даними слідства, вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування, проте, потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало для мінімальних потреб.

Фото: Поліція Харківської області

Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми: їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

У вересні 2023 року Кабмін вирішив, що для підтвердження стажу переселенцями застосовуватимуть постанову 30-річної давності.

У листопаді у Львівській області правоохоронці вручили підозру фермерові зі Стрийського району. Чоловіка підозрюють в тому, що він понад рік тримав у трудовому рабстві двох осіб з-поміж тимчасово переміщених осіб.

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