Вербувала ВПО на вокзалах Харківської області та змушувала працювати за їжу: підозрюють фермерку
Поліція заявила про викриття власниці ферми у Харківському районі, яку підозрюють у торгівлі внутрішньо переміщеними людьми. За даними слідства, вона обіцяла їм роботу з проживанням, однак не забезпечувала умов переселенцям, які погодилися на її пропозицію. Про це повідомили у поліції регіону.
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За даними правоохоронців, підозрювана шукала людей, яким потрібні прихисток і робота, на залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області. Внаслідок її дій могли постраждати троє людей: 50-річна жінка, 59- та 56-річні чоловіки.
Правоохоронці розповіли, що завербовані люди, які через військову агресію були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію підозрюваної.
За даними слідства, вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування, проте, потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало для мінімальних потреб.
Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми: їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.
- У вересні 2023 року Кабмін вирішив, що для підтвердження стажу переселенцями застосовуватимуть постанову 30-річної давності.
- У листопаді у Львівській області правоохоронці вручили підозру фермерові зі Стрийського району. Чоловіка підозрюють в тому, що він понад рік тримав у трудовому рабстві двох осіб з-поміж тимчасово переміщених осіб.
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