Верещук объявила гуманитарные маршруты на 12 марта

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На 12 марта запланировано 14 гуманитарных маршрутов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности:

Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

в выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути. Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев

– Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев

– Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев

– Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

– Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Белой Церкви.

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.

Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.

Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

– Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

– Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

– Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

11 марта российские войска сорвали большую часть договоренных гуманитарных коридоров . В частности, не удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Андреевки, Макарова, Бородянки и Волновахи.

Юрий Смирнов

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