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Верещук объявила гуманитарные маршруты на 12 марта

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 09:12
Верещук объявила гуманитарные маршруты на 12 марта - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
обновлено

На 12 марта запланировано 14 гуманитарных маршрутов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В частности:

  • Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
  • Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

  • Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
  • Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
  • Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев
  • Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир
  • Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Белой Церкви.

  • Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир

Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.

  • Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.

  • Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
  • Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
  • Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
  • Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава

Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

  • Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

11 марта российские войска сорвали большую часть договоренных гуманитарных коридоров . В частности, не удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Андреевки, Макарова, Бородянки и Волновахи.

Юрий Смирнов
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гуманитарный коридор эвакуация ирина верещук
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