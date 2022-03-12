Верещук объявила гуманитарные маршруты на 12 марта
12.03.2022, 09:12
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
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На 12 марта запланировано 14 гуманитарных маршрутов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В частности:
- Из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
- Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
- Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
- Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев
- Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир
- Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир
Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Белой Церкви.
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир
Автобусы будут для эвакуации из Киевской области отправлены из Киева.
- Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
Движение возможно также на частном транспорте в колонне с автобусами.
- Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Конотоп – Шевченково – Хмелев – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава
Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
- Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
11 марта российские войска сорвали большую часть договоренных гуманитарных коридоров . В частности, не удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Андреевки, Макарова, Бородянки и Волновахи.
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