Верховный суд перенес заседание по делу Крысина на сентябрь

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд перенес на 10 сентября заседание по делу Юрия Крысина, который был осужден за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время протестов на Майдане, сообщает корреспондент издания Тиждень.

Перед началом судебного заседания один из защитников Крысина, Всеволод Казмирук, попросил дать ему время для ознакомления с делом. По его словам, он недавно подписал соглашение с женой Крысина, и еще не успел ознакомиться с материалами дела.

Представители прокуратуры поддержали его ходатайство, но отметили, что не исключают появления у Крысина новых адвокатов, которым тоже потребуется время. По мнению прокурора Юлии Малашич, можно говорить о попытке срыва судебных заседаний, поскольку адвокаты Крысина то болеют, то отсутствуют по другим причинам, а теперь появляется новый адвокат.

Выслушав стороны, суд принял решение перенести рассмотрение кассационного дела с 30 июля на 10:00 10 сентября.

Юрий Крысин был осужден Апелляционным судом Киева к пяти годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Юрий Крысин может выйти из тюрьмы.

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