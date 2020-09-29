Верховный суд закрыл производство по иску Насирова против врача на 1 млн грн
Судьи Кассационного гражданского суда решили, что врачи выполняли свои обязательства и их действиях были законными
Верховный суд закрыл производство о взыскании компенсации морального ущерба на 1 млн грн в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова за действия врачей. Об этом пресс-служба ВС сообщила в Facebook.
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Коллегия судей Кассационного гражданского суда пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором пребывал Насиров, медики могли оказать ему помощь без получения предварительного согласия.
Обследование истца врачебной комиссией произошло на основании постановления детектива НАБУ, которое не было обжаловано, подчеркнул суд. Поэтому нет причин считать действия врачей незаконными, и что в их результате истцу был причинен моральный ущерб, врачи выполняли свои профессиональные обязанности.
Аргумент истца о незаконности действий врача, якобы разгласившего врачебную тайну во время судебного заседания, и невозможности его допроса как свидетеля, должен проверять суд в уголовном производстве, решили в Верховном суде. Решения судов предыдущих инстанций о том, что правоотношения в этом случае являются гражданскими, были признаны ошибочными и отменены, а дело закрыто.
- 3 марта 2017 года Насирова отстранили от руководства ГФС. Ему инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов компаниями депутата-беглеца Александра Онищенко.
- В тот же день у него якобы диагностировали инфаркт и не пускали следователей в больницу Феофании. Комиссия Минздрава диагноз не подтвердила.
- В декабре 2018 года Насиров подал в суд на врача, который выступил свидетелем в суде и дал информацию о состоянии здоровья экс-главы ГФС. Насиров потребовал компенсации морального ущерба в 1 млн грн.
- 19 ноября 2019 года Насирову зачитали обвинительный акт, он свою вину не признает.
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