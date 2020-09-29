Верховный суд закрыл производство по иску Насирова против врача на 1 млн грн

Судьи Кассационного гражданского суда решили, что врачи выполняли свои обязательства и их действиях были законными

Верховный суд закрыл производство о взыскании компенсации морального ущерба на 1 млн грн в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова за действия врачей. Об этом пресс-служба ВС сообщила в Facebook.

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Коллегия судей Кассационного гражданского суда пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором пребывал Насиров, медики могли оказать ему помощь без получения предварительного согласия.

Обследование истца врачебной комиссией произошло на основании постановления детектива НАБУ, которое не было обжаловано, подчеркнул суд. Поэтому нет причин считать действия врачей незаконными, и что в их результате истцу был причинен моральный ущерб, врачи выполняли свои профессиональные обязанности.

Аргумент истца о незаконности действий врача, якобы разгласившего врачебную тайну во время судебного заседания, и невозможности его допроса как свидетеля, должен проверять суд в уголовном производстве, решили в Верховном суде. Решения судов предыдущих инстанций о том, что правоотношения в этом случае являются гражданскими, были признаны ошибочными и отменены, а дело закрыто.

Денис Юдин

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