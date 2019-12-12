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Версия следствия: Кузьменко минировала машину Шеремета

Версия следствия: Кузьменко минировала машину Шеремета - Фото
На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)
12.12.2019, 18:41

По версии следствия, подозреваемой помогал ветеран АТО Андрей Антоненко

Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, по версии следствия, закладывала врач и волонтер Юлия Кузьменко, а помогал ей - ветеран АТО Андрей Антоненко. Об этом заявил начальник уголовной полиции Евгений Коваль на брифинге. 

"Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко", - заявил Коваль.

Мотив их действий - дестабилизация ситуации в стране. Другие версии также остаются на столе. Например, роль России.

Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании, которого зовут Айрон Бирч.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. 
  • Ими являются - медсестра Яна Дугарь,  врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, бывшие военные, известные как "Пума" и "Буча".
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Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко
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