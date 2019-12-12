Версия следствия: Кузьменко минировала машину Шеремета

На месте убийства Шеремета, июль 2016-го (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)

Взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, по версии следствия, закладывала врач и волонтер Юлия Кузьменко, а помогал ей - ветеран АТО Андрей Антоненко. Об этом заявил начальник уголовной полиции Евгений Коваль на брифинге.

"Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко. Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко", - заявил Коваль.

Мотив их действий - дестабилизация ситуации в стране. Другие версии также остаются на столе. Например, роль России.

Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании, которого зовут Айрон Бирч.