Ветерана, подозреваемую в покушении на убийство, оставили в СИЗО

Инна Грищенко (фото - Facebook Грищенко)

Печерский суд Киева оставил под стражей Инну Грищенко ("Пума"), подозреваемую вместе с мужем Владиславом Грищенко ("Буча") в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент hromadske из зала суда.

Также супругов Грищенко руководители силовых ведомств публично называли причастными к убийству журналиста Павла Шеремета, хотя никакого официального статуса в деле Шеремета у них нет. По версии следствия, именно Владислав Грищенко мог изготовить взрывное устройство, которым подорвали автомобиль с журналистом.

Супруги Грищенко являются подозреваемыми по делу о покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области в 2018 году. Покушение не удалось – взрывное устройство не сработало. На нем следствие якобы нашло ДНК-материал Владислава Грищенко.

Сегодня прокурор в суде заявил, что на мине найдены следы ДНК также и Инны Грищенко.

Сама подозреваемая назвала данное дело а также дело об убийстве Шеремета "давлением на волонтеров и добровольцев". Она отрицает свою причастность к обоим.

13 декабря в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" информацию о том, что якобы Грищенко изготовили бомбу для убийства Шеремета, озвучил глава МВД Арсен Аваков. Официально подозрение супругам не предъявлено. До сих пор Аваков не опроверг свое заявление и не извинился за него.