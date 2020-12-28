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Во Львове 19-летнему киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку с серпом и молотом

28.12.2020, 21:10
Во Львове 19-летнему киевлянину грозит пять лет тюрьмы за шапку с серпом и молотом - Фото
Фото: Нацполиция

Во Львове полиция открыла уголовное дело против 19-летнего жителя Киева, который ходил по городу в шапке с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции Львова.

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Там рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли у 19-летнего киевлянина шапку с кокардой и открыли против него уголовное производство по ч.1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Местное издание Діло пишет, что о нарушителе в полицию сообщил некий Игорь Шолтис, который, по данным издания, является участником боевых действий на Донбассе. Он рассказал изданию, что сам провел "общественное задержание" мужчины в шапке. По словам задержанного, он купил шапку на барахолке, потому что было холодно.

  • Согласно проведенному в июле 2020 года соцопросу, 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики. Такая же доля граждан относятся к этому решению отрицательно – 34%. Еще для четверти респондентов это вообще безразлично.
  • 30% украинцев одобрительно отнеслись к переименованию улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей. Почти половина опрошенных (44%) относятся к переименованию негативно и еще примерно 20% украинцев все равно.

Вадим Ребрина
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