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Во Львовской области четырем врачам объявили о подозрении из-за смерти роженицы

10.07.2020, 12:15
Во Львовской области четырем врачам объявили о подозрении из-за смерти роженицы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во Львовской области четырех врачей подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за смерти роженицы

В Бориславе Львовской области полицейские сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей четырем врачам городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда в городскую больницу поступила беременная 32-летняя местная жительница. Во время родов состояние здоровья женщины резко ухудшилось и через несколько дней она умерла, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб. Это является следствием ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом, заявляют в полиции.

Врачам сообщили о подозрении по ч.1 ст.140 и ч.2 ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнении медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для больного и для несовершеннолетнего).

Если их вину докажут, то им грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

  • 4 октября 2019 года сообщалось, что у врача-трансплантолога изъяли почти $1 млн.
Владислав Сердюк
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