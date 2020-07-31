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Водитель уснул за рулем. В оккупированном Крыму в ДТП погибли семь человек

31.07.2020, 08:18
Водитель уснул за рулем. В оккупированном Крыму в ДТП погибли семь человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Восемь человек, из них двое детей, получили травмы, их госпитализировали

Семь человек погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком во временно оккупированном  Крыму. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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"Авария произошла на трассе Таврида рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком", - отмечается в сообщении.

Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализировали.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

  • 30 июля в Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус Рено, травмы различной степени тяжести получили три человека.
Арина Толина
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