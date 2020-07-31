Водитель уснул за рулем. В оккупированном Крыму в ДТП погибли семь человек
31.07.2020, 08:18
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Восемь человек, из них двое детей, получили травмы, их госпитализировали
Семь человек погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Авария произошла на трассе Таврида рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком", - отмечается в сообщении.
Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализировали.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
- 30 июля в Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус Рено, травмы различной степени тяжести получили три человека.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии