Водитель уснул за рулем. В оккупированном Крыму в ДТП погибли семь человек

Восемь человек, из них двое детей, получили травмы, их госпитализировали

Семь человек погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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"Авария произошла на трассе Таврида рядом с Белогорском. Микроавтобус столкнулся с грузовиком", - отмечается в сообщении.

Восемь человек, в том числе двое детей, госпитализировали.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

30 июля в Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус Рено, травмы различной степени тяжести получили три человека.

Арина Толина

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