В Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус: фото, видео

В Одессе сегодня утром автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус Рено, травмы различной степени тяжести получили три человека. Об этом сообщает Думская.
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Среди пострадавших - мужчина и женщина из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса, их госпитализировали.
По словам очевидцев, автомобиль полиции поворачивал с улицы Гагарина на Шевченко и врезался в проезжавший перекресток по прямой микроавтобус. У легкового автомобиля смята левая часть кузова, у микроавтобуса – передняя корпуса и бампер.
Подробности инцидента выясняются.
На месте аварии находятся врачи скорой помощи и спасатели.
Фото, видео: dumskaya.net
На сайте облполиции по состоянию на 10:40 информации о ДТП нет.
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