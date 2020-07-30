В Одессе автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус: фото, видео

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Травмы получили трое человек, из них двое полицейских

В Одессе сегодня утром автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус Рено, травмы различной степени тяжести получили три человека. Об этом сообщает Думская.

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Среди пострадавших - мужчина и женщина из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса, их госпитализировали.

ДТП в Одессе

По словам очевидцев, автомобиль полиции поворачивал с улицы Гагарина на Шевченко и врезался в проезжавший перекресток по прямой микроавтобус. У легкового автомобиля смята левая часть кузова, у микроавтобуса – передняя корпуса и бампер.

ДТП в Одессе 30 июля

Подробности инцидента выясняются.

Авария в Одессе

На месте аварии находятся врачи скорой помощи и спасатели.

Авария в Одессе 30 июля

Фото, видео: dumskaya.net

На сайте облполиции по состоянию на 10:40 информации о ДТП нет.

  • 12 июля в Киеве произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети. По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

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Теги: дтп, одесса, фото, видео, авто патрульной полиции
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