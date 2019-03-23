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23.03.2019, 20:42

Военные показали фото подорвавшейся боевой машины, где погиб боец

Военные показали фото подорвавшейся боевой машины, где погиб боец - Фото
Фото: facebook.com/93OMBR

БРМ подорвалась на мине по пути на боевое задание

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20 марта боевая машина 93-ей отдельной механизированной бригады подорвалась на мине. Об этом сообщается в Facebook 93-ей ОМБр.

Военные рассказывают, что в тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Сергея Валаха из Днепра (псевдо "Борода") отправился подавить огонь врага. По дороге боевая машина наехала на мину. 34-летний Валах принял на себя главный удар от взрыва, в результате которого получил несовместимые с жизнью тотальные ожоги четвертой степени. Двое других членов экипажа получили ожоги различной степени тяжести, но остались живы.

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Сегодня подорвавшуюся БРМ эвакуировали с места происшествия.

Сергей Валах

Фото: facebook.com/93OMBR

Ранее сегодня сообщалось, что по состоянию на 18:00 враг совершил один прицельный обстрел позиций объединенных сил вблизи поселка Золотое-4 из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Подразделение обороняющихся адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел.

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Теги: ВСУ, Донбасс, война в донбассе, военный
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