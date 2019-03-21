"Воевал, но это было давно": боевика задержали на блокпосту

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На одном из блокпостов в районе проведения операции объединенных сил задержали боевика террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террориста выявили при проверке документов на блокпосту, его данные находились в базе данных Нацполиции.

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"Когда гражданина проверили по базе данных, то оказалось, что он причастен к войскам так называемой ЛНР. Интересно, что во время проверки задержан даже не проявил страха и беспокойства, а просто констатировал, что воевал, но это было давно", - отметил начальник военного наряда.

По его словам, боевика передали в отдел полиции.

С начала 2019 года пограничники задержали 59 украинцев, которые были завербованы спецслужбами РФ.